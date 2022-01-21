Нур-Султан, , 14:39 — REGNUM Рэпер Скриптонит (Адиль Кулмагамбетов) выпустил клип на совместную композицию с Gee Baller (Джейкоб Баллер) и Octavian (Октавиан Оливер Годжи), записанную на английском языке. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале лейбла Musica36 21 января.

Рэпер Скриптонит Официальный сайт Apple

Основной локацией для видео стал Санкт-Петербург, по районам которого передвигаются исполнители, зачитывая собственные куплеты. Примечательно, что съемки клипа проходили во время визита Octavian в Россию в декабре 2021 года.

Напомним, что Скриптонит и Gee Baller являются артистами лейбла Musica36. На 2022 год музыканты запланировали выход совместного альбома, полностью записанного на английском языке.

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