* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 14:39 — REGNUM Россия обеспокоена распространением протестов по «этническому» признаку на севере Афганистана, причиной которых стал арест командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) узбекского происхождения по обвинению в совершении противоправных действий. Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Надеемся, что новая власть не поддастся на провокации деструктивных элементов, стремящихся разжигать межнациональную рознь с целью дестабилизации страны в такое непростое время», — заявила представитель МИД России.

Ряд сторонников Махдума Алама, командира узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб, на прошлой неделе выразили протест против его ареста. Протесты продолжались два дня и, как сообщается, привели к жертвам.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что Махдум Алам был арестован по обвинению в «похищениях людей».

С другой стороны, официальный представитель МИД России высоко оценила убийство талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывшего лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Аслама Фаруки, а также арест членов партии «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мария Захарова назвала эту партию «террористической», пишет газета «8 Собх».

Она призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировать усилия против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Тахар и обратить внимание на «состояние террористической активности» в северных провинциях по соседству со странами Центральной Азии.

Страны Центральной Азии неоднократно выражали обеспокоенность в связи с передвижением военных подразделений у их границы с Афганистаном. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана.