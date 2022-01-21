Екатеринбург, 21 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на одном из кладбищ наблюдается многократное завышение стоимости похоронных услуг. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе свердловского УФАС.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Кладбище

По данным ведомства, один бизнесмен требовал за подготовку места под захоронение 25−35 тыс. рублей. При этом муниципальные организации запрашивали только 9 тыс. рублей.

Также его цены были почти в два раза выше рыночных. Более того, по данным Накануне.Ru, руководство кладбища рекомендовало гражданам заключать договоры на копку могил с одним предпринимателем. Фактически бизнесмен монополизировал подготовку здесь могил.

После предписания УФАС администрация Екатеринбурга исключила из регламента действия и процедуры по подготовке места захоронения. Таким образом, сейчас родственники умерших теперь вольны в праве определять себе подрядчика на подготовку земли. Также граждане могут самостоятельно выполнить данные работы.