Москва, 21 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Разработанный пакет законопроектов упростит работу инвесторов на территории Дальнего Востока и должен снизить стоимость жилья. Об этом 21 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

«К сегодняшнему заседанию правительства подготовлен пакет законопроектов, который упрощает порядок работы для ряда инвесторов на территориях опережающего развития в этом округе. Дополнительные преимущества получат предприниматели, выигравшие конкурс на возведение доступного жилья и объектов, необходимых для комфортного проживания, в том числе коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры», — сказал Мишустин.

По его словам, строительство будет вестись на земельных участках ТОРов. Инвестор сможет в облегчённом порядке получить статус резидента ТОР, получив предусмотренные законодательством льготы по уплате страховых взносов и налогов.

«Рассчитываем, что эти меры благоприятно скажутся на темпах строительства жилья на Дальнем Востоке, ведь спрос на него большой, в том числе благодаря льготным ипотечным программам», — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что стоимость квадратного места в регионах округа заметно выше среднероссийской, но предлагаемый пакет законопроектов должен сделать жильё более доступным, при этом помочь заинтересовать застройщиков.