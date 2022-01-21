Лондон, 21 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» подписал новый контракт с французским вратарём, чемпионом мира Уго Льорисом. Об этом 21 января сообщает пресс-служба клуба.

Кирилл Венедиктов Уго Льорис

Отмечается, что стороны заключили новое соглашение, которое рассчитано на 2,5 года, до конца сезона 2023/24.

Напомним, Льорис играет за «Тоттенхэм» с августа 2012 года. На его счету в 395 матчей за клуб в разных турнирах и 443 пропущенных гола.

В составе сборной Франции Льорис стал чемпионом мира в 2018 году и вице-чемпионом Европы в 2016-м.