Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Американский рэп-исполнитель NLE Choppa (Брайсон Лашан Поттс) представил новую пластинку под названием Me vs Me. Проект был опубликован на всех музыкальных платформах 21 января.

Музыка (сс) Eric Nopanen

В новый альбом вошли сразу 16 песен, раскрывающих концепцию борьбы рэпера с собственными грехами и недостатками. Также в пластинку вошли совместные работы с Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс), Polo G (Таурус Тремани Бартлетт), G Herbo (Герберт Рэндалл Райт III) и Moneybagg Yo (Демарио Дуэйн Уайт-младший).

Напомним, что ранее NLE Choppa неоднократно переносил выход альбома Me vs Me, сделав первый анонс в начале 2021 года. Перед официальной премьерой проекта музыкант успел опубликовать шесть композиций оттуда, каждую из которых дополнил видеоклипом.

