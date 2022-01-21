Москва, 21 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. На дальнейшее активное сотрудничество с Пакистаном на профильных форумах и в том числе в рамках Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», рассчитывает Россия. Об этом говорится в обнародованных 21 января ответах МИД РФ к пресс-конференции главы ведомства по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

«Нас тревожат как проявления религиозной нетерпимости, так и уничижительное отношение к исламу, христианству, другим конфессиям под прикрытием права на свободу слова и творчества. Близость позиций Москвы и Исламабада по этому вопросу создает хорошую основу для нашего плодотворного взаимодействия с Исламской Республикой Пакистан как одной из наиболее авторитетных стран исламского мира. Рассчитываем на дальнейшее активное сотрудничество на профильных форумах, включая Группу стратегического видения «Россия — исламский мир», — говорится в ответах МИД РФ.

Также отмечается, что в России с уважением относятся к религиозным чувствам верующих и прилагают усилия для обеспечения свободы вероисповедания и недопущения оскорбление религиозных чувств верующих.

«В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за подобные действия предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Согласно принципу разделения властей, принятие каких-либо дополнительных законов, в том числе в этой сфере, относится к компетенции парламента — Государственной думы и Совета Федерации», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИ РФ заявили, что Россия настроена на эффективную кооперацию с Бангкоком, Джакартой и Пномпенем, которые являются нынешними председателями в АТЭС, G20 и АСЕАН соответственно,