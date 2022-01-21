Красногорск, 21 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В 2022 году на территории Подмосковья планируется произвести порядка 141 млн штук яиц. Об этом 21 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Яйца куриные

«В Московской области производится яйцо куриное, перепелиное, цесариное для воспроизводства, племенное и для производства бройлеров», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Так же он отметил, что инкубационное яйцо используется для производства эмбрионов, кроме того, именно на их основе делают иммунобиологические препараты.