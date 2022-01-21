Москва, 21 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Росатом начал обсуждать с пятью странами возможное сотрудничество по проектам в атомной энергетике. Об этом генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил 21 января журналистам.

Kremlin.ru Алексей Лихачёв

Он отметил, что говорит не только о новых потенциальных партнёрах, но и о тех, с кем госкоропорация уже сотрудничает. Так, ОАЭ предложили российской стороне расширить взаимодействие.

«В частности, строительство блоков большой и малой мощности и возможные совместные производства», — сказал Лихачёв.

Гендиректор Росатома пояснил, что госкорпорация и пять стран находятся на так называемой «нулевой» стадии. Они высказали свой интерес и начали задавать вопросы о возможных российских поставках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лихачёв заявил, что работа Росатома с Казахстаном продолжается, несмотря на январские события в этой стране.

Читайте также: Лихачев: Росатом продолжает активное сотрудничество с Казахстаном