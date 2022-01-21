Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Американская певица Lana Del Rey (Элизабет Вулридж Грант) поделилась новой композицией, ставшей саундтреком ко второму сезону популярного сериала «Эйфория». Премьера трека состоялась на всех музыкальных платформах 21 января.

Кадр из клипа Ланы Дель Рей Официальный YouTube-канал Ланы Дель Рей

Работа получила название Watercolor Eyes, а ее звучание отсылает к привычной для творчества исполнительницы меланхолии. Известно, что песня прозвучит в третьем эпизоде второго сезона сериала, выход которого запланирован на 23 января 2022 года.

Напомним, что выход второго сезона «Эйфории» состоялся 9 января 2022 года на HBO Max. Общее количество зрителей первого эпизода превысило 2,4 млн человек, что стало абсолютным рекордом стриминговой платформы.

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