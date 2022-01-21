Вашингтон, 21 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Американская певица Lana Del Rey (Элизабет Вулридж Грант) поделилась новой композицией, ставшей саундтреком ко второму сезону популярного сериала «Эйфория». Премьера трека состоялась на всех музыкальных платформах 21 января.

Официальный YouTube-канал Ланы Дель Рей Кадр из клипа Ланы Дель Рей

Работа получила название Watercolor Eyes, а ее звучание отсылает к привычной для творчества исполнительницы меланхолии. Известно, что песня прозвучит в третьем эпизоде второго сезона сериала, выход которого запланирован на 23 января 2022 года.

Напомним, что выход второго сезона «Эйфории» состоялся 9 января 2022 года на HBO Max. Общее количество зрителей первого эпизода превысило 2,4 млн человек, что стало абсолютным рекордом стриминговой платформы.