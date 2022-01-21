Джакарта, , 14:33 — REGNUM Вулкан Мерапи, расположенный на границе Джокьякарты и Центральной Явы, начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Мерапи Crisco 1492

На вулкане произошло облако горячих лавин, состоящих из пара с расстоянием скольжения около 2,5 км.

Вулкан находится в статусе предупреждения уровня III с 5 ноября 2020 года.

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