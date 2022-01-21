Джакарта, 21 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Вулкан Мерапи, расположенный на границе Джокьякарты и Центральной Явы, начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

Crisco 1492 Вулкан Мерапи

На вулкане произошло облако горячих лавин, состоящих из пара с расстоянием скольжения около 2,5 км.

Вулкан находится в статусе предупреждения уровня III с 5 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, пять микрорайонов на востоке острова Ява в Индонезии пострадали из-за наводнения.