Москва, 21 января 2022, 14:33 — REGNUM Рост внешнего долга России обусловлен несколькими факторами, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Долг
Долг
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«Прежде всего, рост обусловлен увеличением обязательств Центробанка РФ (+$21 млрд), из которых прирост на $17 млрд связан с распределением МВФ дополнительных СДР в пользу России и других стран-членов Фонда в 3Q прошлого года (аналогичная сумма нашла отражение и в увеличении международных валютных резервов ЦБ), а $4 млрд — увеличение внешней задолженности ЦБ РФ по кредитам.
Также увеличился внешний долг банковского сектора (+$7,7 млрд). В то же время внешний долг органов госуправления сократился на $2,5 млрд вследствие сокращения вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги.
Внешний долг корпоративного сектора также снизился — на $15 млрд, ЦБ объясняет это сокращением внешней задолженности в форме кредитов, привлеченных в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.
В целом с середины 2018 года внешний долг РФ относительно стабилен и не превышает $500 млрд. На начало 2014 года он был значительно выше — $729 млрд.
Такая динамика отражает и политику снижения зависимости от внешнего финансирования, и санкционные ограничения.
Уровень внешнего долга России выглядит вполне безопасным и по отношению к ВВП (по данным ЦБ РФ на 30 июня 2021 г., 30% ВВП), и по отношению к международным валютным резервам страны ($630 млрд)», — пояснила аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке ЦБ РФ, внешний долг России увеличился за 2021 г. с 467 до $478 млрд (+$11 млрд).

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