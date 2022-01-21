Сеул, 21 января 2022, 14:32 — REGNUM Основные кандидаты на пост президента Южной Кореи — Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии «Тобуро» и его соперник Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии «Сила народа» — имеют приблизительно равные шансы на победу на предстоящих выборах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Опрос
Опрос
Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 18 по 20 января среди 1002 человек в возрасте старше 18 лет, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 34% респондентов, что на 3% меньше по сравнению опросом, проведенным на прошлой неделе.

Уровень поддержки Юн Сок Ёля за неделю вырос на 2% и составил 33%. Разница в 1% находится в пределах погрешности ±3,1% при уровне достоверности 95%.

За ними следуют кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су (17%) и кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон (3%).

Между тем уровень поддержки политики действующего президента страны Мун Чжэ Ина составил 41%. Не одобряют действия главы государства 53% опрошенных.