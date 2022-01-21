Сеул, , 14:32 — REGNUM Основные кандидаты на пост президента Южной Кореи — Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии «Тобуро» и его соперник Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии «Сила народа» — имеют приблизительно равные шансы на победу на предстоящих выборах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Опрос Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 18 по 20 января среди 1002 человек в возрасте старше 18 лет, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 34% респондентов, что на 3% меньше по сравнению опросом, проведенным на прошлой неделе.

Уровень поддержки Юн Сок Ёля за неделю вырос на 2% и составил 33%. Разница в 1% находится в пределах погрешности ±3,1% при уровне достоверности 95%.

За ними следуют кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су (17%) и кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон (3%).

Между тем уровень поддержки политики действующего президента страны Мун Чжэ Ина составил 41%. Не одобряют действия главы государства 53% опрошенных.