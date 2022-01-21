Москва, , 14:31 — REGNUM Российские соотечественники за рубежом должны получить право обрести российское гражданство без требования со стороны России к ним выйти из гражданства страны проживания. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин (фракция «Единая Россия»).

Константин Затулин Duma.gov.ru

Депутат напомнил, что уже говорил о необходимости развития российского законодательства о гражданстве по пути упрощения паспортизации соотечественников за рубежом. И, «если бы мы раньше пошли по такому пути, то к настоящему времени половина граждан Украины и половина граждан Казахстана были бы одновременно еще и обладателями российских паспортов».

Затулин подчеркнул, что речь идет о людях, а не о территориях, напомнив, что поддержка соотечественников за рубежом, согласно новой редакции Конституции, — конституционная обязанность российского государства.

«Соотечественники должны знать, что в соответствии с принятыми в России законами они имеют право как на получение российского гражданства, так и на переезд (репатриацию) в Россию, при желании или по необходимости», — заключил депутат.