Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Американский рэпер Lil Pump (Газзи Гарсия) опубликовал совместный трек с Soulja Boy (Деандре Уэй), главной героиней которого стала Мона Лиза. Выход работы состоялся на всех стриминговых платформах 21 января.

Мона Лиза

В песне исполнители поочередно повествуют об ежедневном времяпрепровождении, а также адресуют послание известной картине художника Леонардо да Винчи. Помимо этого, авторы анонсировали запуск NFT-проекта, инвестиция в который позволит получать регулярную прибыль от прослушиваний данного сингла.

Напомним, что ранее на Apple Music стал доступен видеоклип Lil Pump под названием Shake. Примечательно, что эта работа попала в свободный доступ гораздо раньше официальной премьеры, но всё равно осталась без внимания.

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