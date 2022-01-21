Кабул, 21 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Центральный банк Афганистана объявил о доставке в Кабул гуманитарной помощи на сумму 32 миллиона долларов.

Vyacheslav Argenberg Доллары

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Центральный банк правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уточнил, что эта сумма наличных денег была перевезена 20 января в Международный банк Афганистана.

В сообщении регулятора отмечает, что банк будет благодарен за любую гуманитарную акцию по ввозу валюты и помощи малоимущим.

Это очередная партия денежной помощи Афганистану, прибывшая в Кабул.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, США заморозили около 9 миллиардов долларовых резервов афганского Центробанка, что привело к кризису ликвидности в стране.

Стоимость национальной валюты по отношению к доллару США резко упала; в настоящее время один доллар США обменивается на более чем 100 афгани на валютных рынках. Основной причиной роста курса доллара по отношению к афганской валюте является отсутствие наличных долларов на валютном рынке страны.

По мере того, как цена доллара растет по отношению к афганской валюте, цены на сырье также растут, поскольку импортные материалы покупаются за границей за доллары, что ослабляет покупательную способность населения.