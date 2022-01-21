Сеул, , 14:28 — REGNUM Компания Netflix официально подтвердила, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» получит продолжение. Соответствующей информацией поделилось издание Complex 21 января.

Постер сериала «Игра в кальмара»

Представители компании рассказали, что второй сезон станет основополагающим в создании полноценной вселенной сериала. Также известно, что прямо сейчас ведется работа над сценарием для будущих эпизодов.

Напомним, что премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась 17 сентября 2021 года. Южнокорейский проект моментально обзавелся существенной зрительской фан-базой, впоследствии установив различные рекорды на Netflix.

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