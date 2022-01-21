Ширинский район, Хакасия, , 14:27 — REGNUM В Хакасии завершено расследование уголовного дела об убийстве семьи из пяти человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Убийство Jo Naylor

35-летний житель села Джирим Ширинского района обвиняется по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство пяти лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»).

По данным следствия, летом 2021 года обвиняемый встречался с 30-летней жительницей села Джирим Ширинского района. Утром 5 августа 2021 года пьяный мужчина решил отомстить женщине за её высказывания о прекращении близких отношений. Он думал, что женщина ему изменила.

Злоумышленник пришёл в дом, где проживала семья сельчанки, и ранил ножом её 58-летнего отца, 58-летнего брата-близнеца отца, 56-летнюю мать, 19-летнего брата, восьмилетнюю дочь.

От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. Через некоторое время злоумышленника задержали местные жители. В ходе следствия он полностью признал вину.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии арестован мужчина, убивший семью из пяти человек