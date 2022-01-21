Москва, , 14:27 — REGNUM Российские музыканты Джарахов (Эльдар Джарахов) и Стас Костюшкин опубликовали совместный сингл под названием «Просто друг». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 21 января.

Блогер Эльдар Джарахов Скриншот видео на YouTube

В новой лирической композиции артисты рассуждают о героине, разбившей сердцу молодому человеку отказом от любовных отношений. Известно, что эта песня войдет в будущий альбом Джарахова, получивший название «Легкий способ бросить любить».

Ранее Джарахов объявил, что выход его нового альбома состоится 25 февраля 2022 года. Эта пластинка станет вторым полноформатным проектом в дискографии исполнителя.

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