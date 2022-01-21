Минск, , 14:25 — REGNUM Из России в Белоруссию продолжают отправляться военнослужащие из воинских частей и подразделений Восточного военного округа, а также техника. Как сообщили 21 января в пресс-службе министерства обороны Белоруссии, очередной эшелон прибыл в Брестскую область для участия в белорусско-российских учениях «Союзная решимость —2022».

Военные учения вооруженных сил России Mil.ru

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«На станцию разгрузки Брест-Южный прибыл очередной эшелон с военной техникой и личным составом Вооружённых сил России, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства в Белоруссии», — уточнили в оборонном ведомстве.

Согласно опубликованным минобороны в телеграмм-канале фотографиям, в Брест прибыл эшелон с российскими самоходными артиллерийскими установками.

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Как сообщало ИА REGNUM, учения «Союзная решимость — 2022» с участием военных России и Белоруссии состоятся в период с 10 по 20 февраля. 18 января в рамках проверки сил реагирования Союзного государства подразделения российских Вооружённых сил начали прибывать на территорию Белоруссии.