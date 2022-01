Москва, , 14:25 — REGNUM Рэп-музыканты Basic Boy (Максим Окунев), Boulevard Depo (Артём Кулик) и Tveth (Дмитрий Дмитриев) опубликовали совместную композицию под названием «Удачи». Премьера работы состоялась во всех музыкальных сервисах 21 января.

Музыка

Авторы трека размышляют о собственной удаче, сочетая собственные куплеты с игрой саксофона. «Удачи» стала первой официальной выпущенной песней Basic Boy с 2019 года.

Напомним, что ранее Basic Boy анонсировал выход нового альбома в 2022 году. Публикация последней на текущий момент пластинки артиста, получившей название Superworld, состоялась 28 марта 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Iann Dior представил новый альбом On To Better Things