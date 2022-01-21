Оренбург, , 14:24 — REGNUM В Оренбургской области полицейские подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год. На расширенном заседании коллегии УМВД России по региону отметили, что за год в Оренбуржье выявлено 2,5 тысяч наркопреступлений. Абсолютное большинство — силами органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ведомства.

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Из незаконного оборота изъято более 2,7 тыс. килограммов запрещенных веществ, 84% из которых — сотрудниками полиции.

«Задокументировано три факта легализации преступных доходов. Ликвидирована одна подпольная нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотиков, из незаконного оборота изъято свыше 2 тонн мефедрона, что является самой крупной партией этого года в России», — привели статданные силовики.