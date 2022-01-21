Рига, 21 января, 2022, 14:24 — ИА Регнум. По уровню первичной вакцинации от коронавируса COVID-19 Латвия сумела вырваться в лидеры в Восточной Европе и опередить такие страны, как США. Об этом министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс заявил местному «Радио 4».

Gov39.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

«У нас 80% взрослых или 70% всех жителей Латвии вакцинированы. При таких показателях мы стоим рядом с Литвой среди лидеров Восточной Европы. Литва немного обгоняет, Эстония уже все более отстает», — заметил министр.

По его оценке, Латвия сейчас — в серединке среди развитых стран по степени вакцинации населения: «Наш уровень завершенной вакцинации выше, чем в США, Израиле и Швейцарии».

Министр признался, что летом 2021 года ему и присниться такое не могло.

В то же время Павлютс сообщил, что с ревакцинацией ситуация значительно хуже — в том числе потому, что основная прививочная кампания на первых порах развивалась очень медленно. «Отчасти из-за дефицита вакцин на старте и ревакцинация началась позже, чем в других странах, и по ее охвату мы отстаем от остального ЕС. Но процесс идет», — добавил министр.

Павлютс заверил, что в стране достаточный запас вакцин западного производства, поэтому в вакцинации перебоев быть не должно, подчеркнул глава национального минздрава.