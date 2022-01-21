Новосибирск, 21 января, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Военнослужащие железнодорожных соединений до конца 2022 года возведут шесть объектов второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщил начальник управления железнодорожных войск Центрального военного округа генерал-майор Олег Брагин.

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«К концу текущего года завершим строительство трёх разъездов и трёх двухпутных участков железнодорожного полотна общей протяженностью 9,6 тыс. м», — уточнил Брагин.

Работы запланированы на перегонах Дальневосточной железной дороги: Дрогошевск — Скалистый, Скалистый — Червинка, Камнега — Тангомен, Дугда-Нора.

Здесь будетт задествовано около 750 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники.