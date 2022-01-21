Тюмень, , 14:22 — REGNUM В Тюменской области уполномоченным по защите предпринимателей станет Павел Меньщиков. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова.

Павел Меньщиков Admtyumen.ru

Кандидатуру юриста Павла Меньщикова поддержали тюменские региональные отделения «Деловой России» и «Опоры России», а также глава региона Александр Моор и федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Павел Меньщиков окончил Тюменский государственный университет, является создателем юридической фирмы, с 2014 года работает в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Тюменской области.

Напомним, прежний тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло сложила полномочия для реализации собственных бизнес-проектов.