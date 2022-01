Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Американский исполнитель Iann Dior (Майкл Иан Олмо) выпустил новую пластинку под названием On To Better Things. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 21 января.

Музыкальная пластинка (сс) andreas160578

Новый альбом включает в себя 15 композиций, созданных на стыке сразу нескольких жанров — рэпа, рока и попа. Помимо сольных песен, музыкант также представил совместные работы с Lil Uzi Vert (Саймир Вудс), Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) и Travis Barker (Трэвис Лэндон Баркер).

Напомним, что 26 февраля 2022 года Iann Dior посетит Россию. Музыкант даст концерт в московском клубе «Известия Hall».

