Вашингтон, 21 января 2022, 14:22 — REGNUM Американский исполнитель Iann Dior (Майкл Иан Олмо) выпустил новую пластинку под названием On To Better Things. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 21 января.
Новый альбом включает в себя 15 композиций, созданных на стыке сразу нескольких жанров — рэпа, рока и попа. Помимо сольных песен, музыкант также представил совместные работы с Lil Uzi Vert (Саймир Вудс), Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) и Travis Barker (Трэвис Лэндон Баркер).
Напомним, что 26 февраля 2022 года Iann Dior посетит Россию. Музыкант даст концерт в московском клубе «Известия Hall».
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