Волгоград, , 14:23 — REGNUM В мошенничестве при проведении капитального ремонта подозревают компанию, оставившую без кровли пять многоквартирных домов в Волгограде. Неоконченные работы стоили бюджету 27 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Ремонт Марина Каширская © ИА REGNUM

В июне 2021 года Региональный фонд капитального ремонта и коммерческая организация заключили договоры на проведение полного комплекса работ по капитальному ремонту 16 домов в посёлке Мирный Волгограда. Как показала надзорная проверка, подрядчик грубо нарушил сроки и технологии выполнения работ — строители вскрыли отмостки у всех зданий и прекратили ремонт, а в пяти многоквартирных домах из-за разобранной кровли дождями затопило семь квартир. В качестве аванса подрядчик получил 27 млн рублей, которые до сих пор не вернул.

«Согласно проверочным материалам деньги снимались со счета руководством организации якобы для расчета с контрагентами, но фактически расходовались на иные нужды. По результатам конкурсных процедур определён новый подрядчик, который в настоящее время завершает ремонтные работы. Ход проведения работ контролируется прокуратурой», — пояснили в пресс-службе.

По материалам прокурорской проверки инициировано возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.