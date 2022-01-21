В Волгограде подрядчик оставил без крыши пять многоквартирных домов
Волгоград, 21 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В мошенничестве при проведении капитального ремонта подозревают компанию, оставившую без кровли пять многоквартирных домов в Волгограде. Неоконченные работы стоили бюджету 27 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе прокуратуры региона.
В июне 2021 года Региональный фонд капитального ремонта и коммерческая организация заключили договоры на проведение полного комплекса работ по капитальному ремонту 16 домов в посёлке Мирный Волгограда. Как показала надзорная проверка, подрядчик грубо нарушил сроки и технологии выполнения работ — строители вскрыли отмостки у всех зданий и прекратили ремонт, а в пяти многоквартирных домах из-за разобранной кровли дождями затопило семь квартир. В качестве аванса подрядчик получил 27 млн рублей, которые до сих пор не вернул.
По материалам прокурорской проверки инициировано возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.