Вильнюс, 21 января, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Посольство России выразило возмущение планами мэрии Вильнюса снести в столице Литвы недостроенный Дом Москвы. Соответствующее сообщение диппредставительство разместило в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Возмущены бесцеремонным заявлением мэра Вильнюса о желании снести здание Дома Москвы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил, что недостроенное здание будет снесено. Он написал в Facebook, что «проект пропагандисткой машины закрывается, не успев открыться».