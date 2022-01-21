Москва, , 14:20 — REGNUM Российский рэпер Mayot (Артем Никитин) опубликовал сразу две новые композиции. Выход работ состоялся на всех музыкальных платформах 21 января.

Музыка (сс) StockSnap

Трек под названием «Дриблинг» выполнен в привычном для артиста звучании трэп-жанра, «Отпустил» же является экспериментом в стилистике гиперпоп-звучания. Вероятнее всего, обе работы войдут в будущий альбом исполнителя.

Напомним, что Mayot является автором более 10 различных студийных проектов. В 2022 году рэпер планирует выпустить новую полноформатную пластинку.

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