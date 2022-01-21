Таллин, , 14:17 — REGNUM В крупнейших поселениях Вильяндиского уезда (южная Эстония) с полуночи до пяти часов утра с целью экономии отключается уличное освещение. Об этом сообщил новостной портал гостелерадиовещания ERR со ссылкой на местную газету Sakala.

Освещение Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам старейшины уезда Вильянди Алара Кару, самоуправление покупает электричество по биржевой цене, поэтому расходы заметно выросли.

Так, если за декабрь 2020 года затраты на уличное освещение составляли 8 734 евро, то за декабрь 2021 года пришлось заплатить 19 925 евро. За освещение в городе Вильянди в декабре пришлось заплатить 8 477 евро, счет за январь, как ожидают, будет в два раза больше.

Кару считает разумным выключать освещение на ночь, когда на улицах нет людей, и таким образом сократить расходы наполовину.

В волостях Пыхья-Сакала, Мульги и в столице уезда Вильянди отключать освещение по ночам пока не планируют.