Таллин, 21 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В крупнейших поселениях Вильяндиского уезда (южная Эстония) с полуночи до пяти часов утра с целью экономии отключается уличное освещение. Об этом сообщил новостной портал гостелерадиовещания ERR со ссылкой на местную газету Sakala.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освещение

По словам старейшины уезда Вильянди Алара Кару, самоуправление покупает электричество по биржевой цене, поэтому расходы заметно выросли.

Так, если за декабрь 2020 года затраты на уличное освещение составляли 8 734 евро, то за декабрь 2021 года пришлось заплатить 19 925 евро. За освещение в городе Вильянди в декабре пришлось заплатить 8 477 евро, счет за январь, как ожидают, будет в два раза больше.

Кару считает разумным выключать освещение на ночь, когда на улицах нет людей, и таким образом сократить расходы наполовину.

В волостях Пыхья-Сакала, Мульги и в столице уезда Вильянди отключать освещение по ночам пока не планируют.