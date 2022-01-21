Оренбург, , 14:17 — REGNUM В Оренбурге суд признал дипломы трех студентов местного вуза недействительными. Об этом сообщат областная прокуратура.

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По данным ведомства, аннулировать дипломы потребовал прокурор. Студенты дали взятку сотрудникам вуза за написание выпускных квалификационных работ и ее защиту на положительную оценку. В результате студенты самостоятельно работу не выполнили и были необоснованно допущены до прохождения итоговой государственной аттестации.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Документы аннулированы. Решения суда не вступили в законную силу.