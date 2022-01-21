Депутат Мосгордумы предложил похоронить Ленина рядом с родственниками
Москва, 21 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Создателя СССР Владимира Ленина необходимо захоронить рядом с могилами родственников, заявил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин («Яблоко»).
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Мавзолей В. И. Ленина
«Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены», — приводит слова депутата РИА Новости.
По оценке Митрохина, революционер сделал для страны «много зла» и «является символом узурпации власти».
Вопрос о захоронении тела Владимира Ленина обсуждается не впервые. Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов назвал идею глупым и провокационным бредом.