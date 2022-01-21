Ереван, , 14:16 — REGNUM Еревану нельзя отводить войска от армяно-азербайджанской, пока это со своей стороны не сделает Баку. Об этом 21 января заявил журналистам глава парламентской фракции блока «Армения», бывший министр обороны Сейран Оганян.

Сейран Оганян © ИА REGNUM

Он прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, что армянская сторона предложила Азербайджану опираться на советские карты и по ним «зеркально» отвести войска. Это должно создать безопасную обстановку для работы комиссии по делимитации границы. Оганян отметил, что подобное уже было сделано, чем воспользовался Баку.

«После этого противник пришёл, встал на границу, организовал провокации и вторгся на нашу территорию. И что означает зеркальный отвод? Где, по всей границе, или на том участке, куда вторгся противник?» — заявил экс-глава минобороны.

По мнению Оганяна, сначала Азербайджан должен вывести войска с территорий, куда они «проникли». После этого можно будет продолжит работу в данном направлении.

Напомним, Баку в 2021 году начал «корректировать» армяно-азербайджанскую границу. Военнослужащие ВС Азербайджана заняли часть территории в Сюникской области Армении возле Чёрного озера. Также Баку установил таможенные посты участке дороги Горис — Капан, проходящей в той же области.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Совбеза сообщил о предложениях Еревана по границе, направленных Баку