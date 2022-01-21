Ульяновск, , 14:16 — REGNUM В Ульяновске задержаны двое жителей, которых подозревают в краже электропроводов в многоквартирных домах. У одного из них при обыске был обнаружен боевой пистолет, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Кражи совершались в Засвияжском районе Ульяновска. Предварительно полиция установила, что двое мужчин проникали в технические помещения многоквартирных домов по улицам Генерала Мельникова и Юго-Западная, где обесточивали и похищали электропровода для освещения. Похищенное сдавалось в пункты приёма цветного металла.

Также правоохранители считают, что злоумышленник причастны к краже имущества со склада по улице Промышленная.

В ведомстве сообщают, что во время обыска в квартире одного из подозреваемых обнаружили боевой пистолет.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. По факту серии краж, изготовлении и хранении боевого оружия возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в одном из храмов Ульяновской области похитили пожертвования прихожан. В преступлении подозревают разнорабочего, который там подрабатывал.

Подробнее: В Ульяновской области ограбили храм