Москва, , 14:16 — REGNUM Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном проходят в крайне напряженной геополитической ситуации после того, как Кремль признал «неудачными» три фазы переговоров России в начале января (с США, НАТО и ОБСЕ), заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров (сс) U.S. Department of State

«Те переговоры показали, что США и НАТО готовы обсуждать часть российских требований, но решительно не готовы принять требование о юридических гарантиях нерасширения НАТО и отводе его инфраструктуры на позиции 1997 г. — в то время как российская делегация требовала принять все требования в комплексе, а не выборочно, и сделать это без промедления.

С тех пор ситуация продолжала накаляться — заявление замминистра Сергея Рябкова о возможности размещения ракет на Кубе и Венесуэле, масштабные военные учения России и Белоруссии, анонс Джо Байденом «невиданных ранее» санкций в случае военного вторжения России на Украину (наиболее жесткой из них можно считать невозможность российских банков проводить расчеты в долларах) и, наконец, разрешение США странам Балтии поставлять имеющееся у них американское оружие на Украину.

Все это привело к резкому росту оценки геополитических рисков на российском рынке — так, стоимость страховки от дефолта (5-летняя CDS) держится выше 200 б. п., в то время как ее среднее значение за 2021 г. составляло 93 б.п., курс доллара к рублю держится вблизи 77 руб., что близко к пику геополитической напряженности прошлого года, отмечавшегося в апреле, при этом цены на нефть сейчас близки к $90 за барр. ель

Фондовый индекс Мосбиржи фактически потерял весь рост 2020 года. На этом фоне рынки ждут переговоров высших дипломатов России и США с некоторой надеждой на то, что поиск компромисса продолжится, хотя Блинкен и сказал, что «не ожидает никаких прорывов».

По-видимому, США пытаются выяснить, какими мерами можно было бы снизить уровень озабоченности России вопросами безопасности без нарушения базовых принципов НАТО, одним из которых является «политика открытых дверей».

Недопущение военного конфликта и связанных с ним жестких экономических санкций крайне важно для всех сторон, в том числе и для российской экономики (заявление Рябкова о том, что Россия не собирается нападать на Украину и не видит никакого риска крупномасштабной войны в Европе оказали на днях краткосрочную поддержку рынку)», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву для проведения переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Читайте также: Лавров прибыл в Женеву для проведения переговоров с госсекретарём США