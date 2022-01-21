Монтевидео, 21 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Левая коалиция «Широкий фронт Уругвая» призвала правительство созвать национальный диалог с участием научных кругов, общественных организаций и политических партий для решения проблемы нынешней волны коронавируса. Об этом пишет Prensa Latina.

Alex Proimos Флаг Уругвая

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Представители отдела здравоохранения «Широкого фронта» заявили, что головокружительный рост числа случаев заражения, особенно в департаментах с большим наплывом туристов, таких как Роча и Мальдонадо, привел к перегруженности системы здравоохранения, особенно в экстренных случаях и при оказании первичной помощи.

Представители коалиции уточнили, что «эта перегруженность не только затрудняет уход за пациентами с COVID-19, но и еще больше осложняет уход за другими пациентами с различными патологиями и контроль за неинфекционными заболеваниями».

Они также посетовали на замедление в применении третьей бустерной дозы, и уточнили, что Уругвай имеет прекрасный охват вакцинацией одной и двумя дозами, близкий к 80% населения, но охват бустером против «Омикрона» гораздо ниже.

На основании этих данных «Широкий фронт» предлагает «продвигать меры по сокращению циркуляции вируса и контактов, перейти на удалённый формат работы во всех случаях, когда это возможно», и «поощрять вакцинацию тех, кто еще не ревакцинировался».