Москва, , 14:14 — REGNUM В РФ нужно ввести реальную прогрессивную шкалу налогообложения. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 января на пресс-завтраке в Центре международной торговли заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

«Я считаю, что при стимулировании производственной, инвестиционной, научной и инновационной деятельности нужно использовать дестимулирование паразитического, демонстрационного потребления, — сказала она. — Поэтому я собираюсь [внести] свой модернизированный вариант законопроекта по прогрессивной шкале налогообложения. При этом надо вводить необлагаемый минимум по подоходному доходу и шкалу для богатых (не для среднего класса). Должна быть реальная прогрессия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева рассказала о тех налоговых льготах, которые нужны РФ для того, чтобы не отстать от научно-технологического прогресса.

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