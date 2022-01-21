21 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) поддержала программу «защитник Киева», предполагающую выделение более 110 млн гривен ($3,9 млн) на укрепление обороноспособности города.

Мирослава Романенко, , 15:49 — REGNUM Киевская городская государственная администрация (КГГА) поддержала программу «защитник Киева», предполагающую выделение более 110 млн гривен ($3,9 млн) на укрепление обороноспособности города. Об этом 20 января сообщает пресс-центр КГГА.

Новое мышление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Программа «защитник Киева», как уверяют разработчики, позволит оборудовать пункты постоянной дислокации для бригад территориальной обороны. Данные пункты предполагается сделать в каждом районе города, оснастив их всем необходимым. Также в планах создание единого центра подготовки сил муниципальной безопасности.

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Новость обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие считают, что выделенные средства вряд ли (по крайней мере, в полном объеме) будут потрачены по назначению.

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"Очередной раз нужно списать деньги», — отреагировала Наталья А.

«Не списать, а своровать», — ответила Наталье А. Галина С.

«Все спешат под истерические вопли «вождей» о «вторжении» укрепить «обороноспособность» своих карманов. Пока есть возможность…» — с сарказмом добавил Ингвар Т.

«Они что, думают, [что] атаковать Киев будут на лошадях и с шашками?» — иронизирует Виктор К.

Киев (сс) Andrzej Harassek

«А мозги укрепить слабо?» — спросила Larisa P.

«Отличный план. Создать якобы угрозу и выделять бабло себе по карманам», — не без иронии отреагировала Ольга П.

«На тачанки с пулеметами и овса побольше. Как-никак война», — пошутил Виталий Л.

«Правильно посчитали? На всех хватит?..» — поинтересовался Sergey B.

«Не забывайте, что через Чернигов будут идти. Путь один», — не без иронии добавила Людмила Г.

«А почему Киева, а не Запорожья? Нам тоже защита такой суммой не повредит!» — шутит Людмила К.

«Обороноспособность» в чьих карманах осядет?» — поинтересовалась не без сарказма Елена З.

«А чего же не поддержать? Ещё очередной поток бюджета по карманам. Золотое дно. А говорят, что Украина бедная страна!..» — отреагировала Татьяна Л.

«Можливе вторгнення» (вероятное, возможное вторжение — М. Р.) — на эту лапшу уже и дети в садике не ведутся… Или это типа пьяные русские солдаты с балалайками зайдут в Киев на БТРах и начнут создавать пробки на Броварском проспекте? Раздайте лучше те 110 млн бедным пенсионерам на лекарства или на что-то полезное для города», — призвал Vitalij V.

Киевская городская администрация (сс) Alina Vozna

«Обороноспособность от чего, от снарядов и ракет? Зонтик, что ли, натянут над Украиной?» — задалась вопросом Галина Т.

«Не слышал ни разу, чтобы какой-то город выделил пенсионерам хотя бы по 50 грн на оплату коммуналки, а как на фигню, так денег валом», — подытожил Юра П.

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