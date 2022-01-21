Рига, 21 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Парламент Латвии принял к рассмотрению законопроект, направленный на борьбу с пьянством за рулем. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Гибдд.рф/r/40 Проверка водителей на алкоголь

Причиной предстоящего ужесточения наказаний пьяных водителей стало ухудшение дорожной статистики. В 2020 году в стране было выявлено 3 500 нарушителей ПДД «под градусом», они совершили 733 аварии, в том числе с человеческими жертвами.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения общественности и парламентариев, стал случай в Плявниеки, где на пешеходном переходе пьяный водитель сбил троих человек, в том числе и восьмилетнюю девочку. Несмотря на все усилия врачей, девочку спасти не удалось.

Депутаты парламента Латвии предложили уголовно наказывать водителей, у которых концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле. Для мужчины весом 90 кг и ростом 180 см это соответствует примерно 3 л пива (крепость 5%), выпитым на голодный желудок, или 400 мл напитка крепостью 40% (при тех же условиях).

Поправки предусматривают наказание в виде лишения свободы, в том числе кратковременного, с испытательным сроком или общественными работами, а также денежным штрафом и лишением прав на срок до пяти лет.

Позицию парламентариев поддержали в Госполиции страны.