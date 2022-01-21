Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин поручил своему свердловскому подчинённому Михаилу Богинскому передать уголовное дело в отношении руководителя одного из сельхозпредприятий Красноуфимского района в аппарат областного управления. Об этом сообщает Следственный комитет.

Следственный комитет

© https://kostroma.sledcom.ru

Также Бастрыкин поручил Богинскому лично вникнуть в проблему людей и представить доклад о следственных действиях и проводимых мероприятиях. Ход расследования поставлен в центральном аппарате СК на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, жители сёл Сарсы-1 и Сарсы-2 объявили голодовку. Причиной стала невыплата им зарплат.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловчане объявили голодовку в связи с невыплатой зарплаты