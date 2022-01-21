Ижевск, , 14:11 — REGNUM Преподаватель танцевальной школы в Ижевске задержан по подозрению в домогательствах к ученицам. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

Танец Zeroplusff.ru

Она уточнила, что существуют материалы о троих пострадавши девочках.

«Они заявили о том, что он вел себя не совсем так, как должен вести себя педагог», — цитирует детского омбудсмена «Интерфакс-Поволжье». Сейчас эти данные проверяются.

По словам Авдеевой, в настоящее время по имеющейся информации помощь девочкам не нужна, но в случае необходимости она будет предоставлена. Инцидент произошел «не вчера» и пострадавшие уже это как-то пережили добавила она.

ИА REGNUM напоминает, ранее в местных сообществах в социальных сетях и СМИ появились публикации о возможных противоправных действиях учителя танцевальной школы в отношении своих воспитанниц. Указывалось, что на домогательства пожаловались девочки в возрасте 11−13 лет.