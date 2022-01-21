Оренбург, 21 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В районе многостороннего автомобильного пункта пропуска «Маштаково» в Оренбургской области задержано два грузовика, перевозивших через границу санкционные груши. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

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По данным ведомства, на фрукты весом 37,5 тонны отсутствовали фитосанитарные документы. В ходе совместного с таможенниками досмотра были выявлены следы срыва первичной маркировки, перемаркировки, а также фрагменты маркировки на которых указано, что страной происхождения продукции является Польша. Продовольствие изъято и 21 января уничтожено.

Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, в отношении перевозчиков возбуждены административные дела.