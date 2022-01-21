Джакарта, 21 января 2022, 14:10 — REGNUM Пять микрорайонов на востоке острова Ява в Индонезии пострадали из-за наводнения, сообщает CNN Indonesia.
Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что уровень воды достиг 90 см.
Около 455 человек пострадали в результате наводнения.
Органы местного самоуправления призвали общественность сохранять бдительность в разгар сезона дождей с января по февраль 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что коронавирус обнаружили у 20% паломников, которые вернулись в Индонезию.
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