Джакарта, 21 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Пять микрорайонов на востоке острова Ява в Индонезии пострадали из-за наводнения, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что уровень воды достиг 90 см.

Около 455 человек пострадали в результате наводнения.

Органы местного самоуправления призвали общественность сохранять бдительность в разгар сезона дождей с января по февраль 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что коронавирус обнаружили у 20% паломников, которые вернулись в Индонезию.