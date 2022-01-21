Красногорск, , 14:18 — REGNUM В качестве нового места жительства внутри страны граждане России чаще всего выбирают Подмосковье. Об этом 21 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Красногорск A.Savin

В качестве доказательства такого мнения заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Духин привел данные, полученные входе Всероссийской переписи населения 2021 года.

«Предварительные данные переписи показали, что фактически в Подмосковье мы имеем дело с населением в 10 млн человек. Это самый быстрорастущий регион в стране. Те, кто выбирает новое место для жизни, чаще всего выбирают Подмосковье», — сказал Духин.

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