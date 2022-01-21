Брест, Белоруссия, , 14:08 — REGNUM Почти 1,5 тыс километров белорусско-украинской границы следует надёжно защитить, учитывая особенности нынешнего руководства соседней Украины. Об этом 21 января на совещании с белорусскими силовиками по вопросам укреплению военной безопасности Белоруссии заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится на Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай — непредсказуемости, неадекватности, ‑ и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться», — сообщил Лукашенко на совещании в Лунинецком районе Брестской области.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, до совещания Лукашенко осмотрел военные объекты, где ему доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

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